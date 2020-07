Meisje vliegt van fiets na botsing met wielrenner in Ommen: groepje rijdt door en laat slachtoffer achter

Willen inwoners voor minstens 20 euro per week boodschap­pen doen? Dan kan de dorpswin­kel terugkeren in Lemele

6:00 Willen inwoners van Lemele de komende jaren voor minstens 20 euro per week boodschappen doen in eigen dorp? Als een groot deel van de huishoudens die vraag met 'ja’ beantwoordt is een dorpswinkel haalbaar. Om de animo te peilen heeft René van der Linde de afgelopen dagen 450 enquêtes in de Lemeler brievenbussen gedeponeerd.