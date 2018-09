Meldpunt voor klachten over dienstverlening Ommen

De Ommer raad heeft gisteravond ingestemd met de manier waarop de ambtelijke samenwerking met buurgemeente Hardenberg wordt afgebouwd. De dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers moet tijdens het opbouwen van een nieuw eigen ambtenarenkorps op peil blijven, kwaliteit staat voorop. Maar als er desondanks iets niet goed verloopt, moet dit meteen aangekaart kunnen worden. ,,Niet alles zal vlekkeloos gaan'', was wethouder Ko Scheele realistisch. Klachten en opmerkingen over de dienstverlening zijn welkom op een al in gebruik genomen meldpunt op de gemeentelijke website, zei Scheele op vragen van meerdere raadsleden.

Sommige gemeentelijke taken worden in 2019 en in enkele gevallen voor maximaal zes jaar nog voor Ommen uitgevoerd door Hardenbergse ambtenaren. Afspraak is dat de kwaliteit van die dienstverlening minstens gelijk moet zijn aan die van dit jaar. In de aanloop naar deze raadsvergadering had het college van B en W op verzoek van de verschillende fracties de risico's op een rijtje gezet, in een overzichtelijke analyse met 'verkeerslichten'.

Verlofdagen

'Rode' risico's zijn er op dit moment niet in beeld, wel zijn er kleinere risicofactoren. Zo zijn de eigen reserves van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) negatief, als gevolg van een ook al in de Hardenbergse raad besproken 'stuwmeer' aan verlofdagen van ambtenaren. Dat tekort kan worden teruggedrongen door minder externe krachten in te huren en verlofdagen te laten opnemen. De raad krijgt regelmatig een update van de risicoanalyse, als daar aanleiding voor is zal het college sneller informeren. Frans van der Mooren van de ChristenUnie vroeg of dit misschien om de veertien dagen of maandelijks zou kunnen, maar dat vonden andere partijen te veel van het goede. ,,Niet periodiek'', meende bijvoorbeeld Ilona Lagas (VVD), ,,maar graag wel direct als iets naar rood verschuift of juist naar groen.''

Tent opbouwen

Lagas opperde de collega-raadsleden ook om de komende maanden terughoudend te zijn met het stellen van vragen aan ambtenaren of ze iets laten uitzoeken. ,,Laten we geduld hebben, scherp blijven, maar terughoudend, zodat de ambtenaren de tijd krijgen om de tent op te bouwen.''

'Geen fusie'