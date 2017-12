Melkveehouder Vinkenbuurt verzamelt kerstbomen voor comfortabel ligbed koeien

Koonstra opende in mei 2014 een gloednieuwe vrijloop-serrestal, waar zijn Holstein-koeien kunnen relaxen op een 65 centimeter dik ligbed van houtsnippers. Daarvan composteert de bovenste laag samen met de mest van de koeien. De temperatuur in dat ligbed is zo'n 55 graden, wat aangename warmte oplevert voor de aangrenzende bedrijfsruimte en de boerderij waar Koonstra woont met zijn vriendin Danielle (43) en hun kinderen Bern (4) en Tibbe (3). Comfortabel is het ook voor de koeien. ,,We doen mee aan een internationaal onderzoek naar dierenwelzijn. Een koe kan op vijf verschillende manieren liggen, en al die vijf zie je hier. De houtsnipperbodem is zacht en ruim. Hier is dat veertien vierkante meter per dier, in traditionele stallen maar vier'', vertelt Koonstra.