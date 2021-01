Met deze maatregelen wil Ommen drukte in natuurgebieden voorkomen

Ommen bezint zich op drukte op Lemeler­berg, net als beheerder: ‘De lontjes worden korter’

26 januari De gemeente Ommen gaat met natuurorganisaties, buitengewoon opsporingsambtenaren en politie om tafel om te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om drukte op bijvoorbeeld de Lemelerberg te beperken. Afgelopen zondag was het zo zonnig en aangenaam dat honderden wandelaars welhaast over elkaar heen buitelden op de parkeerplaats bovenop de berg.