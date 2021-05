Met speciale veiling brengt Angelina (14) haar land Mozambique vanuit Ommen onder de aandacht

De emoties slaan snel om, deze middag bij de poort van Kasteel Eerde. Op de locatie van de Eerde International Boarding School voelt de 14-jarige studente Angelina Zweemer zich fijn. Ze vertelt in het Engels, en soms Nederlands, met passie over haar kunstwerken. Maar even daarvoor heeft ze het moeilijk als het gaat over de situatie in Mozambique: ,,Op dit moment is het redelijk rustig. Dat is ook wel beangstigend. Het is een soort stilte voor de storm, vrees ik.’’