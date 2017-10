Minder belasting voor chaleteigenaren

Wel vroeg VVD-raadslid Rinie Schunselaar zich af of dit niet een ‘sigaar uit eigen doos’ is.

Lees ook Ommen moet in 2014 1 miljoen besparen Lees meer

Dat vond wethouder Ko Scheele niet. ,,We hebben in 2015 uit financiële overwegingen de forensenbelasting moeten verhogen. We kunnen dat niet zomaar in zijn geheel terugdraaien nu er meer opbrengst is, dat brengt teveel financiële risico’s met zich mee. Maar ik erken dat de forensen ook van belang zijn voor Ommen. Wel willen we nu ook gaan kijken wat wij als gemeente kunnen doen aan de kwaliteit van de parken.”

Eigenaren van een vakantiehuis die niet zelf in de gemeente Ommen wonen, betalen via de forensenbelasting toch mee aan alle voorzieningen. Hoeveel belasting je betaalt, hangt af van de (WOZ-)waarde van de recreatiewoning.

Verlagingen

De gemeente maakt volgend jaar een klein deel van de forse belastingverhoging in 2015 ongedaan. De 70.000 euro extra opbrengst die de ‘forensenbelasting’ vorig jaar opleverde, biedt mogelijkheid om alle tarieven met 6 tot 8 procent naar beneden bij te stellen. Alleen het laagste tarief van 227 euro, dat geldt voor 733 van de in totaal 1383 recreatiewoningen in Ommen, blijft gelijk.

Een eerder plan voor wijziging van de tarieven is vorige maand al aangepast na overleg met de werkgroep forensenbelasting. Deze bestaat uit enkele vertegenwoordigers van eigenaren van recreatiewoningen op diverse parken in de gemeente (onder meer de Hongerige Wolf, Reggewold, Uniek, De Berghorst, De Lindenbergh en Calluna Oost). Het belastingvoordeel voor chaleteigenaren kan oplopen van 46 euro in het laagste tarief tot 80 euro in het hoogste tarief.

Mede vanwege een gemeentelijke bezuinigingsoperatie, waren de tarieven voor forensenbelasting in 2015 zodanig opgeschroefd dat eigenaren van een chalet of bungalow in Ommen gezamenlijk 250.000 euro extra belasting betaalden. Voor sommigen ging het tarief van 600 naar 1200 euro per jaar.

Bezwaren