Minder regels en maak ze duidelijk. Dat vindt jobcoach Marjo Hekman

Hekman is werkzaam in de zorgsector. Als jobcoach van Philadelphia begeleidt zij mensen met een beperking in de regio tussen Harderwijk en Hardenberg naar betaald werk.

De hoop van Hekman is dat in de troonrede dinsdag aandacht is voor mensen met een beperking. ,,Het gaat me dan niet zozeer om meer geld, maar vooral om duidelijkheid. Dat is belangrijk voor mijn cliënten. Zij willen ook graag een betaalde baan hebben. Dat versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen en het verantwoordelijkheidsgevoel voor een baan is van wezenlijk belang, dat zal iedereen begrijpen. Maar de rompslomp die daar bij komt kijken met allerlei regelingen; dat is haast niet te doen voor ze om daar overzicht van te hebben. Nu krijgen mensen maximaal drie jaar een jobcoach, maar soms hebben ze een probleem waar ze een leven lang tegen aan lopen. Daar zou op de een of andere manier ondersteuning voor moeten zijn.”