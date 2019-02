Minderjarig meisje lastiggevallen door man tijdens fietstocht door bos bij Lemele

Varsen wil ecoducten inruilen voor tunnel of viaduct

15 februari De inwoners van de Ommer buurtschap Varsen vinden hun eigen verkeersveiligheid net wat belangrijker dan die van de fauna. Daarom stellen ze de provincie Overijssel voor om het miljoenenbedrag dat beschikbaar is voor de aanleg van twee ecoducten plus verkeerslichten op de oversteek van de Varsenerweg en de Hessenweg (N340), te besteden aan een ongelijkvloerse kruising op dat punt. Deze week is die wens besproken tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Varsen, en daarna verwoord in een brief aan Provinciale Staten van Overijssel.