Minderjarige asielzoekers verlaten hotel in Ommen voor nieuwe bestemming: 'Incidenten zijn er niet geweest’

Ommen gaat jonge asielzoe­kers opvangen in hotel, verdeeld­heid bij buren: ‘Belangrijk dat ze zich veilig voelen’

In hotel Paping zijn zaterdagmiddag zo'n zestig buurtbewoners geïnformeerd over de huisvesting tot maart 2023 van in totaal 48 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s). Deze tijdelijke crisisnoodopvang in het Ommer hotel roept veel vragen op. Sommige buren vrezen overlast, anderen willen de kinderen van veertien tot zeventien jaar vanaf maandag ook een warm welkom bieden.