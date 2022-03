MKB helpt Ommer ondernemers om hun winkel toegankelijker te maken

Met het project ‘MKB Toegankelijke Route’ worden 22 winkelgebieden in verschillende gemeenten in Nederland getoetst op toegankelijkheid. Daarbij wordt gekeken of mensen met een beperking - bijvoorbeeld mensen die slechtziend zijn of in een rolstoel zitten - gemakkelijk gebruik kunnen maken van de winkels en andere voorzieningen.

Deelnemende winkeliers en horecaondernemers ontvangen een persoonlijk advies van een toegankelijkheidsinspecteur op het behalen van een erkend basisniveau van toegankelijkheid. Ook de openbare ruimte van deze winkelgebieden wordt meegenomen.

Hindernisbaan

Het hebben van een toegankelijke winkel of horecagelegenheid wordt volgens de organisatie, ook gezien de vergrijzing in Nederland, steeds belangrijker. Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. ‘Mensen die slechtziend, doof of rolstoelgebonden zijn willen, net als alle andere mensen, zo zelfstandig mogelijk kunnen winkelen of hun boodschappen kunnen doen. Ondernemers staan hier niet altijd bij stil. De ruimte in een pand is vaak beperkt, tegelijkertijd willen ondernemers logischerwijs wel alle producten aanprijzen. Het resultaat: een winkel wordt een hindernisbaan en met name voor mensen met een beperking letterlijk een drempel om naar binnen te gaan.’

Drempelhulp

MKB Toegankelijk activeert en stimuleert ondernemers om zelf aan de slag te gaan met de toegankelijkheid van hun eigen bedrijf. Met kleine aanpassingen aan een bedrijfspand of de aanwezige voorzieningen, kunnen grote stappen gezet worden in het toegankelijk maken van een onderneming. Het kan bijvoorbeeld gaan om een drempelhulp voor de deur, bestickering van ramen en deuren of het verbreden van gangpaden.

Uiteindelijk werkt het project toe naar een compleet en landelijk overzicht van toegankelijke bedrijven. Dit overzicht is terug te vinden op de website.