Molenaars Vechtdal opgelucht dat jaarwisseling voorbij is: 'volgend jaar graag vuurwerkvrije zones’

Dus staat Wolters vierkant achter het vurige pleidooi van stichting De Hollandsche Molen om zones aan te wijzen rond dit ambachtelijk erfgoed waar vuurwerk taboe is. Toen hij nog brandweerman was hield Anton Wolters (61 inmiddels) op oudejaarsavond altijd al trouw de wacht in ‘zijn’ uit 1846 daterende korenmolen. En niet zonder reden: ,,Eén keer kon ik zo op tijd een beginnend brandje blussen. Toen kwam een vuurpijl in de rieten kap terecht. Ik had de slangen en brandblussers al klaarliggen en was er gelukkig dus snel bij.’’ Hoe snel het vuur om zich heen kan grijpen bleek wel toen in oktober 2007 de schuur naast de molen afbrandde. Ook toen bleef de molen gespaard dankzij snel optreden van de brandweer. ,,Bij elke jaarwisseling houd ik mijn hart weer vast. Ik hoop altijd dat het van elf tot één uur 's nachts regent, zodat het riet niet zo snel in brand vliegt.’’