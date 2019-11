Molenstichting Ommen pleit voor toeristische houtzagerij in Den Oordt

Heel Junne tegen nieuwe brug over de Vecht, liever renovatie oude brug

19 november Bewoners van de buurtschap Junne zijn eensgezind in hun verzet tegen de bouw van een nieuwe brug over de Vecht die ook geschikt is voor zwaar verkeer. Dat is zwart op wit vastgelegd door Plaatselijk Belang Junne/Stegeren na een bijeenkomst eerder deze maand.