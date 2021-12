Monique en Gerben zagen hun grote loods in Ommen door brand verwoest worden: 'Allemaal weg’

De 'jungle' van Chantal uit Lemele is in de race voor een landelijke prijs

Chantal Hendriks uit Lemele is in de race voor de Nationale Schildersvakprijs. Met haar muurschildering van een ‘urban jungle’ in het hippe restaurant Foodies in Enschede zit ze bij de laatste drie in de categorie Decoratie- & Restauratieschilderwerk. Eerder tekende ze al voor kleurrijke muurschilderingen in de Brugkerk, basisschool Sprankel! en het scoutinggebouw in Lemelerveld, en het openluchtzwembad in Ommen.

25 november