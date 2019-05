Motor- en kerkvolk geloven in Ommen samen in de vrijheid

In hun motorkleding, compleet met clubemblemen, zitten de motorrijders tussen het ‘gewone’ kerkvolk. Twee motoren staan voor het podium opgesteld, daarop staat de band Embrace klaar om de lofzang te begeleiden. Samen zingen, samen luisteren naar de overdenking van ds. Jelsma over vrijheid. ,,Motorrijden wordt vaak met vrijheid geassocieerd. Het christelijke geloof, je leven baseren op de God van vrijheid, is voor veel mensen juist geen vrijheid. Zondag is een dag waarop je niets mag, maar God heeft het bedoeld als een dag waarop niets hoeft.” Er zijn veel mensen die (te) veel ballen in de lucht moeten houden, die weliswaar in vrijheid leven maar zoveel moeten. ,,Dan heb je geen controle over je leven of gezondheid”, zegt Jelsma, ,,maar ook geen vrijheid. Christus heeft ons vrijgekocht. Als je vrijgekocht bent, wat betekent dat dan voor de ander? Het geloof biedt vrijheid.”