Motorrijder gewond na aanrijding in Beerze

Beginnend bestuurder (22) slingert ‘s ochtends dronken door Ommen en raakt rijbewijs kwijt

24 mei Een man (22) uit Ommen is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Hij slingerde vanmorgen om 06.30 uur dronken door zijn woonplaats waar hij werd aangehouden. ‘Hij bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken’, meldde de dienstdoende agent via Instagram.