Motorrijder raakt gewond in Beerze na uitwijkmanoeuvre voor ree

De klap rond 21.45 uur was zo stevig dat een deel van een struik onderaan die boom werd weggerukt. De motorrijder klaagde onder meer over pijn aan zijn been en arm. Uiteindelijk is zijn arm ter plekke gespalkt. Daarna hebben de hulpverleners de man met een rugplank de weg opdragen. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Tijdens de hulpverlening was de Beerzerweg tijdelijk voor al het verkeer afgesloten. Ook het naastgelegen fietspad, dat veel door toeristen wordt gebruikt, was tijdelijk dicht.



Nadat de ambulance was vertrokken, werd de weg weer vrij gemaakt door de politie. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde motorfiets geborgen.