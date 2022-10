Mountainbiker gewond na uitglijden over boomwortel in Ommen

Gemeente­huis van Ommen is klaar voor asielop­vang (maar niet iedereen is er blij mee)

Voormalige kantoorruimtes in de linkervleugel van het gemeentehuis in Ommen zijn veranderd in slaapvertrekken. Vanaf volgende week verblijven er tot het einde van het jaar veertig asielzoekers. Burgemeester Hans Vroomen roemt de inzet van de gemeenschap, maar een zichtbaar tegengeluid was er dit weekend ook in de stad.

