Museum Ommen zoekt sponsors voor inrichting: wethouder steekt €20 in oude stoel

Larcom Ommen sluit sociale werkvoor­zie­ning na corona-uit­braak: 10 procent van personeel besmet

3 maart Sociale werkvoorziening Larcom in Ommen is na een corona-uitbraak tot op zijn minst maandag gesloten. De afgelopen week liep het aantal besmettingen onder het personeel op naar 15 van de in totaal 150 werknemers. Die zijn naar huis gestuurd en worden opgeroepen zich door de GGD te laten testen. ,,We hebben corona een jaar buiten de deur weten te houden, en dan dit.”