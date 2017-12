Mysterie rondom gevonden jas in Ommen ontrafeld

Ommenaren betalen volgend jaar iets meer voor lokale belastingen

1 december De tarieven voor gemeentelijke belastingen in Ommen gaan volgend jaar met 1,6 procent (de inflatiecorrectie) omhoog. De toeristenbelasting blijft gelijk op 1 euro per overnachting en ook het grafonderhoudsrecht blijft gelijk met 72 euro per jaar. De tarieven die stijgen zijn de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.