Na 110 jaar allerlaatste schooldag in Vinkenbuurt

Het is over en uit in Vinkenbuurt. De openbare basisschool heeft na het eindfeest van vrijdag voorgoed de deuren gesloten.

Superhelden is het thema van de allerlaatste schooldag in Vinkenbuurt. Ouders en kinderen lopen met maskers rond, er staat drinken op tafels en er hangen slingers. Door groep 8 wordt dit feest altijd geregeld. Dit schooljaar telde deze groep slechts een kind, de 11-jarige Kyara. ,,Maar dat maakte niet uit voor mij, ik deed alles al met groep zeven. Dus ook dit feest heb ik met deze twee leerlingen gedaan", vertelt ze nuchter. Afgelopen schooljaar waren er veertien leerlingen.

Ondergrens

Daarmee zat de school voor de tweede keer onder de grens van 24 leerlingen en dus is het afgelopen met het onderwijs in de buurtschap. Overdag nog even feest en 's avonds een barbecue. De ouders van de 11-jarige Desiree uit groep zeven zagen al lange tijd deze bui hangen. Al op 1 oktober vorig jaar wist iedereen dat het hier eindig was.

,,Desiree heeft nu voor haar laatste schooljaar gekozen voor de school in Oud-Avereest. Dat is ook een kleine school en juf Chantal gaat daar ook naar toe. Nadeel is nu wel dat ze de drukke N377 over moet steken, in de spits. Al geloof ik dat oversteken gemakkelijker is dan invoegen", zegt haar moeder hoopvol. ,,En ja, ze gaat haar vriendin wel missen. Die gaat naar Nieuwleusen. Maar ze hebben een app en ze zitten allebei op de WiKiclub van de PKN kerk in Witharen. Iedere dinsdag gaan ze erheen en zien ze elkaar."

Reizen

Op de achtergrond springen acht peuters op het springkussen. Zij zijn te laat, ook zij zullen moeten gaan reizen volgend jaar. Hans Voskamp is leerkracht geweest op deze school en blijft les geven binnen scholengroep Avereest.

Hij betreurt de sluiting. ,,Thuis nabij onderwijs. Dat speerpunt hebben we niet meer. De saamhorigheid zullen we gaan missen, in je eigen buurt naar school. Een leerling van me belooft dat ze iedere dag even langs het schoolgebouw in Vinkenbuurt zal fietsen", vertelt hij en wijst naar het monument voor de school dat afgelopen woensdag is onthuld.

Buurthuis