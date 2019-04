Na drie ongelukken is de maat vol: provincie grijpt in bij ‘klemviaduct’ Ommen

video Kasteel Eerde trots decor voor kamermu­ziek­fes­ti­val

1 april ,,Restaureren is een ambacht. Ik ben trots als ik dit zie, jaloers dat ik het zelf niet kan.’’ Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, is lovend over de restauratie van kasteel Eerde bij Ommen, een van de 2600 bouwwerken die 'zijn’ vereniging beheert en onderhoudt, samen met de omringende natuur. Na anderhalf jaar van noeste arbeid is de ‘bel-etage’ van Eerde weer als nieuw. Een mooie aanleiding om hier de officiële opening te houden van het Kamermuziekfestival.