Na kap 18 bomen weer twee kilometer kijken van kasteel Eerde tot Ommer ‘woeste gronden’

videoNatuurmonumenten is maandagmorgen begonnen met het herstellen van de zichtlijn vanaf kasteel Eerde tot aan de ‘woeste gronden’ met bos en hei in de Boswachterij Ommen. ,,Dat is een van de laatste stukjes in de symmetrische tuinkunstpuzzel die Landgoed Eerde is’’, zegt gebiedsmanager Dirk Rota.

Volledig scherm Bomenkap op landgoed Eerde. Na de kap van achttien bomen wil Natuurmonumenten de eeuwenoude zichtlijn vanaf kasteel Eerde (op de achtergrond) naar de woeste gronden in de boswachterij Ommen weer in ere herstellen, met een dubbele laan met 128 jonge eiken. Rechts verscholen achter de bomen de kantoren van Natuurmonumenten. © Foto Freddy Schinkel

Aan de overkant van de Hammerweg, pal naast en achter de kantoren van Natuurmonumenten, hebben bosbouwers van De Boombouw uit Lemelerveld elf eiken en zeven beuken geveld. Die dwarsboomden de zichtlijn tussen het kasteel en het ‘Grand Canal’ in de boswachterij Ommen van Staatsbosbeheer. Dat eeuwenoude doorzicht is al te zien op de beroemde ‘Hottinger kaart’ van 1783, maar werd tot gisteren in werkelijkheid onderbroken door bijna twintig robuuste bomen waarvan sommigen wel een eeuw oud zijn. Daarvoor in de plaats worden welgeteld 128 jonge eiken teruggeplant, in een dubbele laan aan weerszijden van de door te trekken oprijlaan van het uit 1715 daterende kasteel, de Kasteellaan. De nieuwe oprijlaan buigt straks achter het koetshuis bij de kantoren van Natuurmonumenten af naar de parkeerplaats voor medewerkers.

Volledig scherm De zichtlijn vanaf kasteel Eerde werd ten noorden van de Hammerweg gedwarsboomd door forse beuken en eiken. © Google Streetview, bewerking Natuurmonumenten

Bloemrijk grasland

,,Bezoekers kunnen straks na die afslag verder wandelen naar de woeste gronden van de boswachterij Ommen, via een graspad door bloemrijk grasland’’, belooft Dirk Rota, gebiedsmanager Salland van Natuurmonumenten. ,,De nieuwe bomen willen we komend voorjaar planten, hoe eerder hoe beter. Maar na deze kap moeten we eerst een spaghetti van kabels en leidingen verleggen, pas daarna kunnen we de nieuwe inrit aanleggen en de eiken aanplanten, in de zelfde maatvoering als aan de overzijde langs de Kasteellaan.’’

Tien-jarenplan

Om het unieke landgoed goed te kunnen behouden lanceerde Natuurmonumenten in 2009 een tien-jarenplan genaamd ‘Eerde 2020'. De afgelopen jaren zijn allerlei deelprojecten uitgevoerd, zoals het opknappen van het bloemmozaïek in de kasteeltuin en het opnieuw inplanten van het ‘quinconcevak’ in de Frans classicistische stijl. Ook de bel-etage van het kasteel is grondig gerestaureerd. Historische zandwegen zijn hersteld, fietspaden voorzien van een nieuwe deklaag en bankjes, en een vlonderpad bij Steile Oever is eveneens gerestaureerd. Heideveldjes zijn opgeknapt en weer met elkaar verbonden. Samen met de pachters streeft Natuurmonumenten naar een duurzame combinatie van landbouw en natuur.

Volledig scherm De Internationale School Eerde is gevestigd in kasteel Eerde. © Sacha Wunderink

Herstel beukencarré