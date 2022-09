Na vervanging van opgestapte Jonathan (19) is gemeenteraad Ommen weer compleet

ZIjn voorganger werd in maart nog als 18-jarige het jongste raadslid van Ommen. Eind juli stapte Jonathan van Elburg op, waardoor zijn zetel in de gemeenteraad vacant was. Met de benoeming van Igor Pikkert (38) is de vierde CDA-stoel sinds donderdag gevuld en telt de gemeenteraad weer zeventien leden.

Jonathan van Elburg (19) uit Junne kon zijn werkzaamheden door persoonlijke omstandigheden niet voortzetten en leverde op 26 juli zijn ontslagbrief in. De tiener was anderhalf jaar geleden de motor achter de komst van het sportpark in het Burgemeester Kobespark in Ommen. Hierna stelde hij zich dit jaar verkiesbaar voor de lokale CDA-afdeling en werd hij, als vierde op de kieslijst, het jongste raadslid van de stad. Hij kiest ervoor om verder geen reactie te geven.

Volgens Jan Hekman, bestuursvoorzitter van CDA Ommen, is het vertrek van Van Elburg deze zomer intern besproken en in goed overleg tot stand gekomen. Alice van den Nieuwboer kwam door haar rol als wethouder niet in aanmerking voor de vrijgekomen zetel. ,,Nummer zes op de kieslijst Jan Wermink, was ook niet beschikbaar, door een nieuwe baan en persoonlijke omstandigheden. Dan kom je bij de volgende uit. Ik denk dat de fractie en de stad een hele goede heeft aan Igor Pikkert.’’

Volledig scherm Jonathan van Elburg (19) trad om privéredenen na enkele maanden terug als CDA-raadslid in Ommen. © Ardesch Fotografie

Nieuw raadslid

Van Elburgs vervanger in de gemeenteraad kon door het zomerreces pas deze week benoemd worden. Pikkert werkt in het dagelijks leven in de zorg, onder andere als teamleider bedrijfsvoering voor een ggz-organisatie in de regio Zwolle. Hij gaat zich als raadslid vooral bezighouden met het sociaal domein en het thema gezondheid.

Pikkert is enthousiast om zijn taken als volksvertegenwoordiger uit te voeren. ,,De gemeenten in Nederland staan aan de vooravond van moeilijke opdrachten. Mijn visie is dat moeilijkheden ook mogelijkheden kunnen worden, maar dat kan alleen in samenwerking met elkaar.’’ Hij hoopt dan ook dat inwoners het CDA opzoeken om kennis die zij hebben te delen.