Na vijf jaar overleg wel ideeën, maar geen knoop door over landhuis Ommen: ‘Moeten met de billen bloot’

Metamorfo­se Uitvaart­cen­trum Nijverdal achter de rug: ‘Struikel­par­tij­en zijn nu verleden tijd’

Het uitvaartcentrum in Nijverdal heeft een grondige metamorfose ondergaan. Het gebouw dat grotendeels in 1985 is gebouwd was aan een opfrisbeurt toe. De afgelopen jaren is het volledige pand onder handen genomen.