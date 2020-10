Nachtelijke brand verwoest chalet op boerencamping in Giethmen: politie vermoedt brandstichting

Onderzoek

Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in het chalet. Voor zover bekend zijn er dan ook geen gewonden gevallen. Hoe de brand vannacht heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De politie is bezig met onderzoek om te achterhalen of er sprake is van brandstichting. De plek rond het chalet werd afgezet nadat de brandweer klaar was met blussen. In een reactie laat Jennifer Schoorlemmer van de politie Oost-Nederland weten: ,,De brand is vermoedelijk aangestoken. We weten nog niet door wie, maar we zijn een onderzoek gestart om dit te achterhalen. Daar kunnen we de hulp van de mensen goed bij gebruiken. Als mensen tips of vermoedens hebben, kunnen ze die met ons delen via de bekende wegen.’’