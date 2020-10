Nachtelijke brand verwoest chalet op boerencamping in Giethmen

Rond 03.00 uur vannacht kreeg de brandweer een melding binnen dat er op één van de velden van de boerencamping in de buurt van Ommen brand was uitgebroken. Ter plaatse bleek één van de chalets op het achterste veld in brand te staan.

Onderzoek

Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in het chalet. Voor zover bekend zijn er dan ook geen gewonden gevallen. Hoe de brand vannacht heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk. De politie is bezig met onderzoek om te achterhalen of er sprake is van brandstichting. De plek rond het chalet werd afgezet nadat de brandweer klaar was met blussen.