Nachtvlinders spotten wint aan populariteit: in Ommen werd 25 procent van alle soorten gezien

Koperdie­ven slaan twee keer toe bij zonnepark in Raalte: ‘Met karretjes reden ze er onderdoor’

Een opmerkelijke diefstal in Raalte. Niet één, maar twee keer sloegen koperdieven toe bij zonnepark Torenallee in Raalte. Dat laat Energiecoöperatie Endona weten. Twee nachten vlak na elkaar gingen dieven aan de haal met koper. De kosten kunnen gauw oplopen tot minimaal 100.000 euro. ,,Extra beveiliging is een enorme kostenpost, maar het lijkt onontkoombaar.’’