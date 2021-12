Natuur en boeren profiteren van nieuwe stuw bij Archem: waterpeil moet hoger

Water krijgt de ruimte in klimaatbuf­fer bij de Regge

OMMEN - Net als de Vecht wordt ook de Regge uit haar strakke ketenen verlost. Gistermiddag is gevierd dat het project Klimaatbuffer Nieuwebrug en Archemermaten afgerond is. Tegelijk werd de start gemarkeerd van nog enkele onderdelen voor een meer natuurlijke waterloop van de Regge, namelijk de projecten Archem, Eerderhooilanden en Kiekebelt. Een graafmachine op de dijk vlak achter het scoutingkampeerterrein Eerde is door enkele hoogwaardigheidsbekleders van het waterschap, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, de provincie en de gemeente in werking gezet.

