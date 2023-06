Natuurmens Jannes (73) getergd door illegale afvaldump op parkeerplaats aan N348: ‘Giftige cocktail’

Kritiek op ‘tijdelijke’ woningen houdt aan in Ommen: ‘Vertrouwen ontbreekt’

De komst van 50 flexwoningen blijft voor omwonenden moeilijk verteerbaar. Na een verloren rechtszaak tegen de gemeente Ommen wenden ze zich tot de lokale politiek. Daar valt de term ‘overvalstactiek’ meermaals over het project met de verplaatsbare huizen. ,,In hoeverre kunnen we onszelf een participatiegemeente noemen?”