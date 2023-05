Nederlandse titelstrijd clubteams voor tweede jaar op rij op golfbanen in Ommen

Kan Twentse paardenhou­de­rij straks nog wel haar eigen gras blijven gebruiken? ‘We vrezen voor het voortbe­staan van ons bedrijf’

Reggehoeve Hippisch Centrum in Hellendoorn maakt zich grote zorgen over zijn voortbestaan. Het op stapel staande provinciale landbouwbeleid zorgt bij de eigenaren voor menig slapeloze nacht. Gevoelens van onmacht, onzekerheid, woede en miskenning strijden bij hen om voorrang. „Het is tijd voor een tegengeluid”, vindt Sascha Podt (39).