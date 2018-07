Nestkasten voor Ommenaren in strijd tegen eikenprocessierups

Inwoners van Ommen kunnen volgend jaar een nestkast van de gemeente krijgen als er eikenbomen in de buurt van hun huis staan. Deze nestkastenactie voor bewoners is een van de maatregelen die de gemeente neemt om de eikenprocessierups terug te dringen.

,,Mezen eten de rupsen en dragen zo bij aan de vermindering van de plaag'', legt de gemeente de actie uit. Ommenaren kunnen natuurlijk ook zelf nestkasten ophangen waar mezen gebruik van kunnen maken.

Klachten

In het gemeentehuis aan de Chevalleraustraat komen dit jaar veel meer vragen en klachten over de eikenprocessierups binnen dan voorheen. Ommen vormt daarin geen uitzondering, in heel het land is het aantal harige rupsen in eikenbomen sterk toegenomen. Lang niet alle nesten kunnen weggehaald worden; alleen op 'strategische punten' waar mens en (huis)dier in aanraking kunnen komen met de rupsen worden nesten weggezogen door een specialistisch bedrijf.

Eitjes

In de gemeente Ommen zijn inmiddels al circa 1050 nesten weggezogen, zo meldt de gemeente. In even zoveel bomen langs wegen waar vorig jaar veel rupsen zaten en waar het risico op direct contact groot is, zijn afgelopen voorjaar de eitjes van eikenprocessierupsen preventief bestreden. Door het warme weer van de voorbije maanden is het aantal rupsen echter explosief gegroeid.

Brandharen

Op plekken waar veel mensen komen en het risico op contact met de brandharen van de rupsen groot is, worden nesten zo snel mogelijk weggezogen. Dat gebeurde bijvoorbeeld al bij vier eiken bij de speeltuin aan de Oude Vlierweg 26 in Ommen, en bij zestien bomen bij begraafplaats Beerzerhaar in Beerzerveld. Op plekken waar minder mensen passeren en de kans op aanraking klein is knoopt de gemeente in principe waarschuwingslinten om de bomen. Langs afgelegen wegen in het buitengebied worden geen maatregelen genomen.

Jeuk