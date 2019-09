Nestkastjes in Laarbos Ommen weer doelwit vandalen

,,In totaal zijn 27 daken van nestkastjes afgeslagen. ,,Die kastjes hangen op ongeveer vier meter hoog aan de boom, dus je kunt er niet zo maar even bij. Aan de hand van hoe de kastjes aan de boom hingen, kan ik alleen maar concluderen dat er met een lange tak tegenaan geslagen is. Het is te triest voor woorden.’’ Geluk bij een ongeluk is dat het broedseizoen voorbij is en de jongen al waren uitgevlogen. ,,Het lijkt er een beetje op dat het dezelfde daders zijn geweest als vorig jaar, want het zijn ook vrijwel dezelfde kastjes als vorig jaar, met nu ook de kastjes er bij aan de weg langs de ijsbaan.’’ Vorig jaar waren alle van de nestkastjes afgeslagen daken nog terug te vinden. ,,Nu zijn er zes spoorloos verdwenen, terwijl er ook één kast helemaal weg is. Alleen de spijker aan de boom geeft nog aan dat daar wat gehangen heeft.” In totaal hangen er zo’n 75 nestkastjes in het Laarbos, die op enkele na allemaal bewoond zijn geweest. Nijstad heeft de vernieling ook gemeld bij de politie.