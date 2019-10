Nieuw havengebouw Ommen moet volgend seizoen in de vaart

Als in april het nieuwe vaarseizoen weer van start gaat, wil de Ommer watersportvereniging De Vechtstreek eindelijk een nieuw havengebouw in gebruik nemen. Het bestaande onderkomen is sterk verouderd en past niet bij het aanzien van de flink uitgebreide haven die wordt omzoomd door eigentijdse appartementengebouwen en een horecapaviljoen op de westoever van de Vecht.

In het gebied tussen het centrum van het stadje Ommen en de Vecht is de afgelopen tien jaar veel veranderd. Het derde en laatste appartementengebouw op de Vechtkade is bijna opgeleverd, en de passantenhaven werd in 2015 uitgebreid met een inham in de Vecht waardoor extra aanlegplaatsen gerealiseerd konden worden. De Ommer jachthaven telt nu circa 35 vaste ligplaatsen en 20 ligplaatsen voor passanten, waar opvarenden gebruik kunnen maken van water, stroom en wifi. Ook is er een trailerhelling voor het te water laten of 'uit de vaart halen' van vaartuigen.

Geen gezicht

Maar het huidige havengebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, beaamt ook havenmeester Hennie Prins. ,,Het is eigenlijk geen gezicht meer. Ook is het veel te klein, er zit maar één douche en één wc in voor de passanten. Daarom hebben we er vorig jaar een sanitairgebouwtje bijgeplaatst, zodat er een douche en wc extra beschikbaar is. Dat hebben we als watersportvereniging zelf betaald.'' Het oude havenkantoor bevindt zich zo’n vijftien jaar aan de Vecht: nadat het eerst een jaar of tien naast het oude gemeentehuis stond werd het vijf jaar geleden vanwege de grootscheepse plannen voor de Vechtkade verplaatst naar de huidige plek, vlakbij de nieuwe inham aan het eind van de Varsenerdijk.

Duurzaam havengebouw

WSV De Vechtstreek wil dit onderkomen vervangen door een 'functioneel, uitnodigend en toekomstbestendig havengebouw', dat qua aanzien beter past bij de riante appartementen die op steenworp afstand uit de rivierklei zijn gestampt. ,,Maar wat voor gebouw het straks wordt, moeten we nog definitief invullen. Daar zijn we nog druk mee bezig'', meldt havenmeester Prins. Het havengebouw zal bestaan uit duurzame materialen, met rondom groene beplanting. Omdat een permanent havengebouw niet is toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan, kan De Vechtstreek een tijdelijke vergunning voor de periode van tien jaar aanvragen.

‘Drijven doe je niet op de Vecht

Waterschap Vechtstromen is in principe akkoord met de plannen. Het waterschap gaf echter geen groen licht voor een drijvende havenvoorziening, die geleid door palen zou meestijgen of -dalen met het waterpeil van de Vecht. Vechtstromen wil niet dat zo'n drijvend havengebouw in de winterperiode in de rivier blijft liggen, want dat zou kunnen leiden tot een slechtere afvoer van eventueel hoogwater.

Eigen geld en lening

De gemeente Ommen wil in de begroting voor 2020 een bedrag van maximaal 56.333 euro beschikbaar stellen aan de havenvereniging om het nieuwe gebouw te realiseren. Het gehele project is door WSV De Vechtstreek begroot op een investering van 169.000 euro. De vereniging brengt 56.333 euro eigen geld in, neemt een externe lening op van 56.333 euro en heeft de gemeente gevraagd om ook een derde deel van het totaalbedrag voor haar rekening te nemen. Dat wil het college van B en W in principe doen.