Nieuw kunstgras in Ommen: amateurvoetballers zijn af van beruchte veld 4

In Kloosterhaar, Balkbrug en Bruchterveld hebben ze de beste kunstgrasvelden van het Vechtdal, zo is bekend. Die in Dalfsen kunnen ermee door, maar zijn onderhand zeker gezien de doelgebieden aan vervanging toe. Het veld in Vilsteren ligt er prima bij, en ook in Lemele spinnen ze garen bij het vier jaar terug aangelegde nepveld. Hoe anders is het bij HHC in Hardenberg, waar de velden die parallel aan elkaar liggen de vergelijking met groen beton moeiteloos kunnen doorstaan. Of in Gramsbergen, waar ze dan wel vol trots roeptoeteren dat daar het oude kunstgrasveld van profclub Heracles ligt, maar de doorsnee amateurvoetballer gruwelt van de oneffenheden, de hardheid van de ondergrond, en de snelheid die de versleten sprieten aan de bal meegeven.