Nieuw 'Lui Festival' in Ommen

Dat is namelijk wel de insteek van het trio Hayo Braakman, Tijmen Huiskes en Klaas Hurink die inmiddels al tien jaar voor de organisatie van het populaire outdoor dance-festival tekent. ,,Wij liepen al langer met het idee rond. De podia en tenten moeten wij toch voor het hele weekend huren, alles is reeds aanwezig om er zondag ook nog een leuk familiefestival achteraan te programmeren", vertelt Braakman enthousiast.

Explosion

,,Verder is het ook wel lekker om de kosten over meerdere dagen te kunnen verspreiden", valt Hurink zijn collega bij. ,,Tevens is het best een 'pokkel' werk voor maar één avond. Kortom, het ei was snel gelegd, het nieuwe 'Lazy Sunday Festival' was eigenlijk een logisch vervolg. Wij blijven net als bij Explosion dicht bij onze idealen. Dus veel regionale inbreng. Zoals opkomende bands uit de regio en de diverse foodtrucks komen tevens uit de buurt."

Driedaags festival?

Blij zijn Hurink en Braakman ook met de ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds Podium Kunsten. Ondanks het feit dat de eerste editie nog moet plaatsvinden kijken de heren al voorzichtig naar de toekomst. ,,Het enthousiasme van de lokale (horeca)ondernemers is bijzonder groot te noemen, nu was het voor sommigen wat kort dag om van alles te organiseren maar je merkt dat er behoefte is aan een dergelijk soort festival in Ommen, zeker nu ook het toeristenseizoen in alle hevigheid is losgebarsten. Wie weet maken wij er wel een driedaags festival van."

Festivaltent