Nieuw menu met hooi en gerst beter voor koe, mens en natuur, belooft Lemeler boer Harold Dubbink

Groen licht voor pontje tussen Varsen en Vilsteren

1 november Dertigduizend euro per jaar gaat het pontje over de Vecht tussen de buurtschap Varsen en landgoed Vilsteren de gemeente Ommen kosten. Omgerekend is dat pakweg 1,65 euro per Ommenaar. Dat is best veel geld dat wel beter besteed kan worden, vinden twee Ommer partijen. Maar een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond toch in met de plannen.