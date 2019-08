Nieuw plan voor zorgwoningen aan de Beerzerhaar in Beerzerveld

Herman Hutten dient deze week een vernieuwd plan in voor de bouw van tien zorgwoningen en twee vrijstaande woningen aan de Beerzerhaar, tegenover christelijke basisschool De Schakel in Beerzerveld. In 2012-2013 is al eens een soortgelijk plan ingetrokken , toen de gemeente Ommen niet wilde dat de zorgwoningen in mindering zouden worden gebracht op het ‘contingent’ woningen dat de gemeente van de provincie mocht bouwen. Want dan zou de gemeente mogelijk met de eigen bouwgrond in het dorp Beerzerveld blijven zitten.

Inmiddels werkt de provincie niet meer met woningcontingenten, maar worden afspraken met gemeenten in een bepaalde regio gemaakt. Zo staat in de woonafspraken voor West-Overijssel, waar Ommen deel van uitmaakt, dat voor eigen behoefte gebouwd kan worden, bij voorkeur op inbreidingslocaties. ,,Het is krap geworden op de woningmarkt, daarom deed de provincie vorig jaar ook een oproep aan gemeenten om bouwvergunningen die de afgelopen vijf jaar zijn afgewezen nog eens onder de loep te nemen. Daar past ons plan prima bij, dat was destijds helemaal uitgewerkt’’, vertelt Hutten, initiatiefnemer en algemeen directeur van de Hutten Group.

Behoefte

Behoefte aan de zorgwoningen is er volgens de ondernemer volop. ,,Anders zou ik natuurlijk mijn geld niet in zo'n project steken, ik bouw niet voor leegstand. Dat bleek ook wel uit een gesprek dat we met de directie van de Baalderborg zorggroep en wethouder Leo Bongers hebben gehad. Baalderborg zou de zorg willen verlenen. De zorgwoningen komen precies tussen de dorpen Beerzerveld en Mariënberg in. Niet alleen ouderen uit die dorpen willen hier graag wonen, maar ook bewoners van boerderijen die op leeftijd komen en niet meer zo goed thuis kunnen blijven wonen. Zij gaan liever niet in een appartementje wonen in Ommen of Hardenberg, hier zijn ze bekend en voelen ze zich beter thuis. Ik heb ook de mening gepeild van huisarts Glas. Hij kent allerlei adressen waarvan bewoners maar wàt graag in een woning met zorg zouden wonen. De dokter had zelf ook wel zijn praktijk aan de Beerzerhaar willen hebben, mooi centraal in zijn werkgebied.’’

Leefbaarheid

Herman Hutten, 72 jaar inmiddels, woont al sinds 1971 in Beerzerveld. Hij zegt de gevoelens van zijn dorps- en streekgenoten wel te kennen, maar legt zijn plan desondanks op 10 september nog voor aan Plaatselijk Belang. Daar komt ook aan de orde hoe hij denkt te voorkomen dat de zorgwoningen op termijn niet door kinderen van de kopers of anderen worden bewoond, maar hun zorgfunctie blijven houden. ,,Dat gaan we regelen via een vereniging van huiseigenaren.’’ Hutten investeert zo'n 2,5 miljoen in dit bouwplan. ,,We dienen nog een verzoek in voor een subsidie voor bedrijven die investeren in de leefbaarheid van kleine kernen. We voldoen aan de criteria en ontvangen zo maximaal 250.000 euro, tenzij dat potje al leeg is.’’

24-uurszorg

De zorgwoningen hebben een minimale oppervlakte van elf bij ruim acht meter, met slaapkamer, badkamer en wc beneden, boven is nog ruimte voor twee of drie slaapkamers. In een van de twee vrijstaande woningen kan een medewerker van de zorginstelling wonen die 24 uur per dag zorg kan verlenen. Verder is er een centraal zorgcentrum annex ontmoetingsruimte gepland.

Volledig scherm Plattegrond van het zorgconcept voor elf zorgwoningen met vrijstaande woning, zorgcentrum annex ontmoetingsruimte. © Hutten Vastgoed