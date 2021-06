Nieuw pontje en uitkijktoren bij Varsen staan er snel

Botbreuken bij menners van In 't Gareel na gekanteld rijtuig in Ommen: ‘Houden altijd brie­fing’

31 mei Anders dan de clubnaam doet vermoeden liep het zondagmiddag bij menvereniging In 't Gareel flink uit de hand. Een van de rijtuigen kantelde bij de Sahara in Ommen, waarna drie passagiers met botbreuken naar het ziekenhuis werden gebracht. Hoe het heeft kunnen gebeuren? ,,Zeg het maar. We weten wat we doen.”