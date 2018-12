Nieuwbouw Vlierbrink Ommen wordt leerlingbouwplaats

Metamorfo­se Ommer stadshart bijna klaar

11:47 De klok in het middelste appartementengebouw aan de Vechtkade wijst deze woensdagmorgen vijf voor twaalf. Dat duidt nu eens niet op spreekwoordelijk naderend onheil, maar staat eerder symbool voor de metamorfose van het centrum van Ommen die bijna klaar is. Zaterdag is de officiële opening van het 11 April Plein en de Varsenerstraat, waarmee het grootste deel van de herinrichting van de stadskern is voltooid.