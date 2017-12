Nieuwe burgemeester Vroomen van Ommen: 'Hardenberg, kom terug'

Het plotselinge besluit van de gemeente Hardenberg uit de gezamenlijke ambtelijke organisatie te stappen is ook bij Vroomen als een schok binnengekomen. ,,Het was een verrassende wending, zo vlak voor mijn installatie. Maar het is dus ook een uitdagende start. Jammer is dat het veel onrust onder de medewerkers veroorzaakt heeft. Ik heb tegen Hardenberg gezegd: 'Wees verstandig, keer terug bij ons'. Belangrijk is dat er snel duidelijkheid komt, voor iedereen. Maar het proces moet goed doordacht worden, en zorgvuldig gebeuren."

Bestuursstijl

Op de argumenten die de gemeente Hardenberg heeft aangedragen voor het ontbinden van de samenwerking valt volgens Vroomen best wat af te dingen. ,,Ik heb begrepen dat Hardenberg tegen de bestuursstijl en cultuur aanliep van de gemeente Ommen. En dat Hardenberg als gemeente met veel inwoners andere maatschappelijke opgaven heeft. Dat klopt niet helemaal, want veel opgaven zijn taken die de gemeentes delen. En wat cultuur betreft, dat is afhankelijk van de mensen met wie je werkt, en daar kun je dus altijd aan werken."

Locoburgemeester

Vroomen (CDA, 55 jaar), is maandag door Eddy van Hijum, Overijssels loco-commissaris van de Koning, beëdigd als burgemeester van de gemeente Ommen. Vroomen was de twee jaar voor zijn benoeming in Ommen lid van het gerechtsbestuur van de Rechtbank Overijssel en was eerder raadslid, wethouder en locoburgemeester in Bodegraven-Reeuwijk.

Recreatiewoning