Nieuwe nevengeul Ommen plaatst camping De Koeksebelt op een eiland

In vier jaar tijd is het gegaan van de eerste pennenstreek naar de oplevering van een twee kilometer lange nevengeul van de Vecht bij Ommen. ,,Ongelooflijk snel'', vindt eigenaar Jacques van der Boon van camping De Koeksebelt. Zaterdag is de 'Koeksegeul' officieel geopend.

Kwaliteitsimpuls

,,Dit is geweldig, enorm genieten.'' Een uitgelaten Jacques van der Boon heeft zojuist in de stralende ochtendzon een boottochtje door de nieuwe nevengeul rondom zijn camping gemaakt. Die geul moet niet alleen de doorstroming van de Vecht verbeteren, ook kreeg de camping een 'ongelooflijke kwaliteitsimpuls'. ,,Tegelijk met de aanleg van de geul hebben we onder meer een nieuw recreatiegebouw, een nieuwe speeltuin en een heel goed wifi-systeem gekregen. We hebben er heel veel energie in gestoken, nu is het tijd dat we er energie uit gaan halen.''

Wateroverlast

Even daarvoor had Van der Boon de gasten van onder meer de gemeente en het waterschap welkom geheten op 'het jongste eiland van Nederland'. Hij verhaalde over de noodzaak van maatregelen tegen wateroverlast en kwam al snel uit in oktober 1998. ,,Het was die hele maand al enorm nat en toen kregen we op één dag nog eens 75 milliliter erbij. Ongelooflijk wat een water. Met zandzakken hebben we veel kunnen doen, maar het heeft ons heel veel schade en extra werk opgeleverd.''

Flessenhals

Van overheidswege werd het programma Ruimte voor de Vecht opgetuigd. In 2014 volgde al een serie maatregelen aan de noordkant van de Vecht bij 'flessenhals' Ommen, maar er was meer nodig om het water voldoende ruimte te geven. Gemeente, provincie en waterschap kwamen uit bij Van der Boon. ,,Ik denk altijd in oplossingen. Ik heb destijds gezegd: 'Als er meer water langs Ommen moet, dan heb je dus meer ruimte nodig'. Uiteindelijk krijg je dan een eiland op deze plek.'' Is hij daarmee de geestelijk vader van de Koeksegeul? ,,Dat is te veel eer. Maar weet je, ik ben geboren en getogen langs de Vecht, dus ik weet wat voor problemen hoog water kan opleveren. Als je kan helpen bij een oplossing moet je dat gewoon doen. We hadden dus een gezamenlijk doel.''

Werkgelegenheid