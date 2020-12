Nieuwe polikliniek in Ommen geopend

Saxenburgh wil geen besmetting kwetsbare ouderen en sluit deuren polikli­niek in Ommen

16 maart De Saxenburgh-groep, waaronder het Röpcke Zweersziekenhuis in Hardenberg valt, sluit per dinsdag 17 maart de deuren van de polikliniek in Ommen. Het risico van corona-besmetting van de zeer kwetsbare bewoners van zorgcentrum Oldenhaghen waar de polikliniek bij in zit, is te groot.