Nieuwe wijk rond gedempte haven Ommen vernoemd naar historisch erfgoed

Ommen behoedzaam: nu begroting zonder nieuwe plannen omdat rijksbij­dra­ge nog lang onzeker is

9 oktober Ommen knipt de behandeling van de begroting voor 2021 in tweeën. Wethouder Ko Scheele en zijn beleidsambtenaren hebben nu eerst een simpele maar sluitende begroting naar de gemeenteraad en de provincie gestuurd. Daarin is vooral aandacht voor de lopende zaken. Over nieuwe plannen (‘nieuw beleid’ in bestuurdersjargon) buigt het gemeentebestuur zich pas in januari.