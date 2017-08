Waterpoloër Jorn Muller uit Ommen voelt zich 'een pretty boy' in Taiwan

10:47 De winst tegen Italië op de Universiade Taipei was gisteren maar bijzaak. Het Nederlands waterpoloteam is in Taiwan vooral 'hot' door een sexy foto van strakke mannen in een te kleine zwembroek. International Jorn Muller uit Ommen (22) voelt zich voor even een pretty boy.