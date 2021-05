Nog meer vertraging voor renovatieproject stuw Junne door blunder Raad van State

Raad van State roept waterschap Vechtstro­men halt toe in ‘stuwsoap’ Junne: ‘Buurt op verkeerde been gezet’

30 april De Raad van State heeft ingegrepen in dat wat inmiddels de ‘stuwsoap’ van Junne is gaan heten. Waterschap Vechtstromen moet onmiddellijk met haar werkzaamheden voor een droogleggingsconstructie stoppen. De hoogste bestuursrechter van het land oordeelt keihard en stelt dat het waterschap anderen ‘duidelijk op het verkeerde been heeft gezet.’