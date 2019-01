Nog zes schapen dood na eerdere aanval in Beerzerveld, experts denken aan wolf

Dood door stress

Gisteren bleek dat nog een schaap dood in het weiland lag. ,,Waarschijnlijk overleden door de stress", denkt de schapenhouder. Dat brengt het totaal op negen dode schapen. De schapenhouder twijfelt geen seconde. ,,Het moet het werk van de wolf zijn geweest. Dat zie je aan de verwondingen in de nek. Een vrachtwagenchauffeur belde mij ook nog. Die zag eerder zaterdagochtend een wolf in zijn lichtbundel opkomen.”

Veldonderzoek

Het faunafonds BIJ12, dat werkt voor de provincie Overijssel, heeft veldonderzoek verricht in het weiland van de schapenhouder. Daaruit bleek dat er serieuze signalen zijn dat het om een wolf gaat. ,,We hebben DNA-materiaal afgenomen bij de schapen", legt woordvoerder Sandra Binken uit. ,,Na drie tot vier weken volgen resultaten en kunnen we achterhalen of het daadwerkelijk een wolf is. Als dat zo is krijgt de eigenaar van de schapen een schadevergoeding.”