Noodopvang asielzoekers in gemeentehuis Ommen drie maanden verlengd tot april

Reden voor de verlenging van de noodopvang in het gemeentehuis is volgens het college van burgemeester en wethouders het voortdurende tekort aan plekken in Ter Apel en andere noodopvanglocaties. ‘De verwachting was dat 1 op januari 2023 er meer geschiktere locaties beschikbaar zouden zijn. De realiteit is anders en de vraag naar opvang nog steeds erg groot. Het college vindt het geen optie om deze mensen weg te sturen, wetende dat er nu geen andere opvangplek beschikbaar is.’

Omwonenden van het gemeentehuis zijn op dinsdag 13 december middels een brief op de hoogte gesteld van de verlenging. Zij zijn uitgenodigd voor een inloop om vragen te stellen.

Over de huidige noodopvang in het voorheen leegstaande deel van het gemeentehuis is Burgemeester Hans Vroomen positief: ,,De mensen er verblijven voelen zich op hun plek en het is mooi om te zien dat veel inwoners van Ommen zich om hen bekommeren.” Lokale horeca leveren maaltijden en inwoners geven taalles.

Verschillende opvangplekken

Ommen biedt ook crisisnoodopvang in hotel Paping aan 48 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). vanaf november 2022 tot maart 2023. Ongeveer 150 Oekraïners verblijven sinds maart van dit jaar in Lemele, in voormalig zorghotel de Imminkhoeve.

De mogelijke komst van een langdurige opvangplek voor asielzoekers is in november - door de crisisnoodopvang in hotel Paping - op de lange baan geschoven. Ommen had aangegeven met het COA in gesprek te willen over een noodopvang van honderd asielzoekers voor twee tot drie jaar. Voorafgaand vindt een debat in de gemeenteraad plaats, dat is uitgesteld tot nader orde.