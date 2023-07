Ochtendwandeling met vergezichten op de Lemelerberg

Ze leerden elkaar kennen bij Boer Zoekt Vrouw, nu hebben Edwin en Jennifer eigen camper­plaats in Dalfsen

Ze leerden elkaar in 2005 kennen dankzij Boer Zoekt Vrouw. Achttien jaar, een huwelijk en vier kinderen later openen Edwin en Jennifer Schiller bij hun boerderij in Dalfsen Camperplaats De Ruitenborgh. ,,Hier krijgen we positieve energie van.”