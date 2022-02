Oekraïense vlag kroont leeuw op Lemelerberg

Raadslid De Wit ruilt Olst-Wij­he in voor Ommen: van Gemeentebe­lan­gen naar LPO

Ron de Wit, sinds 2015 raadslid voor Gemeentebelangen in de gemeente Olst-Wijhe, stapt over naar een andere partij. Per 1 maart verhuist hij met zijn partner Dewi naar Ommen. Daar staat hij twee weken later bij de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst voor de Lokale Partij Ommen.

24 januari