Oekraïense vluchtelingen langer in voormalig zorghotel Lemele, nieuwe invulling

Ilona Lagas en Maurits von Martels gaan ‘buurten met BBB’ in Vechtdal

Ilona Lagas en Maurits von Martels gaan ‘buurten met BBB’ in het Vechtdal. In navolging van voormalig CDA-Kamerlid Von Martels is ook Lagas, de oud-wethouder van Ommen, lid geworden van BoerBurgerBeweging. In juni houden ze samen hun eerste inloopspreekuur in deze regio.

28 april